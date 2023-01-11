Запрет на вылеты, введенный из-за технического сбоя в США, снят

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило в среду о постепенном приведении авиасообщения в норму после технического сбоя, приведшего к задержкам примерно тысячи авиарейсов, в том числе и международных.

"Нормальное авиасообщение в США постепенно восстанавливается. Распоряжение о приостановке вылетов снято", - говорится в сообщении управления.

"Мы продолжаем выяснять причину проблемы", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что серьезный технический сбой привел к задержке сотен авиарейсов в США.