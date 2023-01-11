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Дальнее зарубежье 11.01.2023 18:40

Объем IPO на китайской ChiNext составил 180 млрд юаней в 2022 году

Объем первичных размещений акций на ChiNext составил в 2022 году 179,64 млрд юаней ($26,57 млрд), IPO провели 150 компаний, говорится в сообщении Шэньчжэньской фондовой биржи.

ChiNext входит в состав биржи и предназначена для растущих компаний, являясь аналогом американской биржи Nasdaq.

По состоянию на начало января на ChiNext были зарегистрированы 1232 компании с совокупной капитализацией более 11 трлн юаней.

На Шэньчжэньской фондовой бирже в минувшем году состоялось IPO 40 компаний, они привлекли 31,88 млрд юаней.

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Тэги: КИТАЙ, БИРЖА, ЛИСТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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