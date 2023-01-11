Объем IPO на китайской ChiNext составил 180 млрд юаней в 2022 году

Объем первичных размещений акций на ChiNext составил в 2022 году 179,64 млрд юаней ($26,57 млрд), IPO провели 150 компаний, говорится в сообщении Шэньчжэньской фондовой биржи.
ChiNext входит в состав биржи и предназначена для растущих компаний, являясь аналогом американской биржи Nasdaq.
По состоянию на начало января на ChiNext были зарегистрированы 1232 компании с совокупной капитализацией более 11 трлн юаней.
На Шэньчжэньской фондовой бирже в минувшем году состоялось IPO 40 компаний, они привлекли 31,88 млрд юаней.
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