Объем IPO на китайской ChiNext составил 180 млрд юаней в 2022 году

Объем первичных размещений акций на ChiNext составил в 2022 году 179,64 млрд юаней ($26,57 млрд), IPO провели 150 компаний, говорится в сообщении Шэньчжэньской фондовой биржи.

ChiNext входит в состав биржи и предназначена для растущих компаний, являясь аналогом американской биржи Nasdaq.

По состоянию на начало января на ChiNext были зарегистрированы 1232 компании с совокупной капитализацией более 11 трлн юаней.

На Шэньчжэньской фондовой бирже в минувшем году состоялось IPO 40 компаний, они привлекли 31,88 млрд юаней.