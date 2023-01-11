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ТЭК 11.01.2023 18:51

Chevron в январе отправила в США первые суда с нефтью из Венесуэлы

Chevron в январе отправила в США первые суда с нефтью, добытой в Венесуэле, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе корпорации.

"Мы продолжаем вести бизнес в соответствии со всеми законами и правилами, касающимися нашей деятельности, а также в рамках санкций, предусмотренных Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC). Наше внимание сосредоточено на безопасной и надежной работе. Chevron возобновила работу на активах своего дочернего совместного предприятия в декабре 2022 года. Судоходная деятельность началась в январе 2023 года", - сказал собеседник агентства.

Представитель Chevron отказался назвать объемы добытой в декабре в Венесуэле нефти, а также планы компании на 2023 год, сославшись на политику компании.

Как сообщалось, в начале декабря Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) и Chevron подписали соглашения о продолжении эксплуатации месторождений и производственной деятельности нефтяной компании США в Венесуэле.

До этого Минфин США сообщал, что разрешил компании Chevron Corp. возобновить деятельность по добыче ресурсов в Венесуэле в ограниченных масштабах. Согласно документу, компании разрешено добывать, транспортировать и поставлять в США нефть или нефтепродукты, произведенные совместными предприятиями Chevron (поставки в любые другие страны лицензия не разрешает - ИФ), а также проводить любое связанное с этим техническое обслуживание и ремонт на активах СП. Кроме того, Chevron получил право на покупку и ввоз в Венесуэлу товаров или ресурсов, связанных с вышеуказанной деятельностью, включая разбавители, конденсаты, нефть или продукты из природного газа.

Вашингтон ввел запрет на импорт нефти венесуэльской госкомпании PDVSA в США в январе 2019 года с целью ослабить позиции Николаса Мадуро, которого США отказались признавать легитимным президентом страны после прошедших в стране выборов.

Четыре венесуэльских СП Chevron производили на тот момент в общей сложности 200 тыс. б/с нефти - более четверти всего объема добычи нефти в стране. Chevron присутствует в Венесуэле с 1920-х годов, дольше, чем Exxon Mobil Corp., которая покинула страну после национализации нефтяных активов бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, НЕФТЬ, CHEVRON


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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