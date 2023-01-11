Инфляция в Беларуси в 2022г составила 12,8%, в декабре - 0,4%

Потребительские цены в Беларуси в декабре 2022 года выросли на 0,4% после двухмесячного снижения на фоне ужесточения госрегулирования, свидетельствуют данные Национального статистического комитета страны (Белстат).

По итогам 2022 года инфляция в Беларуси ускорилась до 12,8% с 12,4% в январе-ноябре. Годовая инфляция в ноябре (относительно показателя ноября 2021 года) составляла 13,3% против 15,2% в октябре, 17,4% в сентябре, 17,9% в августе и 18,1% в июле.

Базовая инфляция (без учета регулируемых и сезонных цен) в прошлом году составила 14% (в январе-ноябре 13,9%), в декабре цены выросли на 0,1% после снижения на 1,8% в ноябре.

Цены на продовольственные товары за год возросли на 13,8% (в декабре рост на 0,7%), на непродовольственные - на 13,7% (снижение на 0,4%), услуги подорожали на 10% (рост на 1,1%).

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 24 декабря заявлял, что по итогам года инфляция снизится до 12%. В начале декабря Нацбанк оценивал годовой уровень инфляции в пределах 15%.

По итогам 2022 года инфляция в Беларуси обновила шестилетний максимум после того, как в 2021 году в цены выросли на 9,97%. Резкий рост инфляции в республике начался в 2020 году, когда потребительские цены выросли на 7,4%. В 2019 году инфляция в республике была 4,7%.

На 2022 год белорусские власти ставили цель замедления инфляции до 6%. С середины прошлого года в стране сохранялась система жесткого госрегулирования цен на основные продовольственные и непродовольственные товары - ценовое регулирование распространялось более чем на 50% потребительских товаров. Однако в связи с ускорением роста цен на продтовары в сентябре белорусские власти с 5 октября заморозили розничные цены на неопределенный срок, а затем ввели жесткую систему госрегулирования цен практически на все потребительские товары и услуги. Кроме того, по требованию госорганов цены на ряд товаров были административно снижены.

Целевой прогноз правительства на 2023 год предусматривает снижение инфляции до 7-8%.