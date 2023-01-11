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Дальнее зарубежье 11.01.2023 20:25

Польша намерена передать Украине танки Leopard 2 - Дуда

Польша готова направить Украине танки немецкого производства Leopard 2, заявил в среду польский президент Анджей Дуда в ходе переговоров во Львове с украинским и литовским коллегами.

"Роту танков Leopard передадут в рамках создания коалиции, однако, как известно, для этого необходимо выполнить целый ряд формальных требований, соглашений и так далее, но прежде всего мы хотим, чтобы это была международная коалиция", - приводят слова Дуды польские СМИ.

"И мы в рамках этой международной коалиции приняли решение о поставке первой партии танков - роты танков Leopard, которые, я надеюсь, наряду с другими ротами танков Leopard и прочими танками, которые предоставят другие государства, отправится вскоре в Украину. Такое решение в Польше уже приняли", - добавил президент.

Он напомнил, что Варшава была первой страной, которая предоставила Украине помощь - танки, амуницию, автоматы "Грот", САУ "Краб".

Западные СМИ ранее отмечали, что Польша и Финляндия выражали желание поставлять Украине танки Leopard 2 немецкого производства, однако для этого им нужно получить разрешение Берлина из-за принятых ФРГ ограничений на экспорт вооружений.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский встретился в среду во Львове с Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Телеканал Sky news в свою очередь сообщал, что британские власти рассматривают возможность направить Украине Challenger 2 - основные боевые танки сухопутных войск Великобритании, причем Лондон может передать Киеву до 10 этих танков.

На прошлой неделе власти США и ФРГ объявили о планах поставок Украине боевых бронированных машин - американских Bradley и немецких БМП Marder.

Следующая встреча стран, оказывающих Украине военную помощь, пройдет 20 января.

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Тэги: ПОЛЬША, УКРАИНА, ТАНК


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