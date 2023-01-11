Brent подорожала до $81,83 за баррель

Цены на нефть усилили рост на торгах в среду после публикации доклада министерства энергетики США, несмотря на то, что он показал увеличение запасов сырья в стране.
Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 18,96 млн баррелей - до 439,61 млн баррелей, сообщило Минэнерго.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения резервов нефти на 2 млн баррелей, респонденты S&P Global Commodity Insights - на 500 тыс. баррелей.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:05 по бакинскому времени составляет $81,83 за баррель, что на $1,73 (2,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $1,63 (2,17%), до $76,75 за баррель.
Увеличение запасов нефти, вероятно, обусловлено временным сокращением производства американскими НПЗ в конце прошлого месяца из-за резких морозов, отмечает Market Watch. Текущий уровень запасов примерно на 1% выше среднего значения на пять лет.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, повысились на 2,5 млн баррелей, до 27,8 млн баррелей.
Производство нефти в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,2 млн б/с.
Товарные запасы бензина в США выросли на 4,11 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,07 млн баррелей.
Поддержку нефтяному рынку в среду оказывает усиливающийся оптимизм в отношении перспектив спроса на нефть в Китае. Как отмечает агентство Bloomberg, китайские компании активно закупают американскую нефть перед длительными праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю, которые в этот раз приходятся на конец января.
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