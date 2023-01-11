Продажи чипов в мире в ноябре упали на 9,2%

Мировые продажи чипов в ноябре снизились на 9,2% - до $45,48 млрд по сравнению с $50,09 млрд годом ранее, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).
По сравнению с октябрем 2022 года они уменьшились на 2,9% (с $46,85 млрд).
"Глобальные продажи полупроводников снизились в ноябре, в основном из-за цикличности рынка и макроэкономических негативных факторов, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Продажи в Америке выросли по сравнению с ноябрем 2021 года, в то время как в Китае резко снизились в годовом исчислении".
Продажи чипов в Северной и Южной Америке в ноябре повысились на 5,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Европе - на 4,5%, в Японии - на 1,2%. При этом в Китае они упали на 21,2%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 13,9%.
Реализация чипов относительно октября 2022 года уменьшилась в Северной и Южной Америке на 1,4%, в Европе - на 1%, в Японии - на 1,2%, в КНР - на 5,3% и в АТР - на 3%.
SIA представляет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.
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