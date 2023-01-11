Пять человек погибли при взрыве у здания МИД в Кабуле

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о пяти погибших в результате взрыва в Кабуле вблизи здания МИД.

"Сегодня на дороге вблизи министерства иностранных дел произошел взрыв, в результате которого пять наших мирных жителей были убиты, несколько человек получили ранения", - сообщил начальник пресс-центра полиции Кабула Халид Задран.

Между тем афганские СМИ сообщают о более десятка погибших. Отмечается, что взрыв произошел в то время, когда талибы, сформировавшие временное правительство, встречались в здании МИД страны с китайской делегацией. Однако эту информацию пока не комментировали ни представители афганских властей, ни китайское посольство в Кабуле.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Миссия ООН осудила нападение.

"Сообщается о многочисленных жертвах, в том числе среди мирного населения. Серьезную озабоченность вызывает рост незащищенности. Насилие не является частью какого-либо решения по установлению прочного мира в Афганистане. Наши соболезнования пострадавшим семьям ", - говорится в заявлении миссии.