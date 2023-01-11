Европейские фондовые индексы завершили торги ростом

Европейские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом.

Поддержку рынкам акций оказывают сигналы ослабления инфляции в крупнейших экономиках, усиливающие оптимизм трейдеров в отношении того, что мировые центробанки продолжат сокращать темпы ужесточения денежно-кредитной политики.

Кроме того, инвесторы надеются, что снятие карантинных ограничений в Китае даст толчок глобальному экономическому росту, отмечает агентство Bloomberg.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на закрытия рынка в среду поднялся на 0,38% и составил 447,41 пункта.

Германский фондовый индекс DAX прибавил 1,2%, британский FTSE 100 - 0,4%, французский САС 40 - 0,8%, итальянский FTSE MIB - 0,7%, испанский IBEX 35 - 0,16%.

В центре внимания рынка акций на этой неделе - данные министерства труда США о динамике потребительских цен в Штатах за декабрь, которые будут опубликованы в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление темпов инфляции в Штатах в прошлом месяце до 6,5% с ноябрьских 7,1%.

"По моим ощущениям, мы близки к пику инфляции или уже достигли его, - отмечает руководитель инвестиционного департамента Atomos Хейг Батгейт, слова которого приводит Bloomberg. - Для европейского рынка акций это будет означать подъем".

Акции JD Sports Fashion PLC подорожали на 7% по итогам торгов в среду. Британский ритейлер прогнозирует скорректированную доналоговую прибыль по итогам финансового года, который завершится 28 января, на уровне верхней границы рыночных ожиданий благодаря хорошим показателям за праздничный период.

Бумаги швейцарского химического концерна Sika AG, зафиксировавшего рекордную выручку в 2022 году, выросли в цене на 1%. Выручка Sika впервые превысила отметку в 10 млрд швейцарских франков ($10,81 млрд).

Стоимость акций LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA поднялась на 2,1%. Компания сообщила, что глава дома моды Christian Dior Пьетро Беккари станет главным исполнительным директором и председателем совета директоров бренда Louis Vuitton. Новым главой Christian Dior станет Дельфина Арно, дочь владельца LVMH Бернара Арно.

Бумаги шведской Ericsson AB подешевели на 0,3%. Производитель телекоммуникационного оборудования объявил в среду, что нынешний глава совета директоров компании Ронни Летен не будет выдвигаться на этот пост на ежегодном собрании акционеров 29 марта. На пост главы совета будет выдвинута кандидатура одного из его действующих членов - Яна Карлсона.

Акции ABN AMRO подскочили в цене на 8,7% на новости об уходе главного финансового директора нидерландского банка Ларса Крамера.

Стоимость бумаг датского производителя дорогих аудиосистем, наушников и другой электроники Bang & Olufsen A/S поднялась на 9,3%. Компания зафиксировала чистую прибыль в размере 3 млн датских крон ($433 тыс.) по итогам квартала, завершившегося 30 ноября. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистый убыток в 30 млн крон.