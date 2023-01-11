Количество заказов на китайский авиалайнер C919 превысило 1 тыс. к концу 2022 года

Количество заказов на китайский пассажирский авиалайнер C919, который планируется ввести в эксплуатацию в этом году, достигло 1035 к концу прошлого года, по данным Комиссии по науке и технологиям Шанхая.

Они поступили от 32 клиентов.

Первый самолет C919 был доставлен China Eastern Airlines (SPB: 670) в декабре 2022 года, напоминает агентство "Синьхуа". Ранее сообщалось, что в 2023 году Commercial Aircraft Corp. of China (Comac), разработчик узкофюзеляжного C919, планирует поставку клиентам четырех самолетов.

В отчете комиссии также сообщается, что 25 клиентов заказали 690 региональных лайнеров ARJ21 к концу прошлого года.

Пионер коммерческих самолетов китайской разработки ARJ21 был введен в коммерческую эксплуатацию авиакомпанией Chengdu Airlines в июне 2016 года. По состоянию на конец 2022 года лайнеры этой модели перевезли около 6 млн пассажиров.