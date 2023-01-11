Количество заказов на китайский авиалайнер C919 превысило 1 тыс. к концу 2022 года

Количество заказов на китайский пассажирский авиалайнер C919, который планируется ввести в эксплуатацию в этом году, достигло 1035 к концу прошлого года, по данным Комиссии по науке и технологиям Шанхая.
Они поступили от 32 клиентов.
Первый самолет C919 был доставлен China Eastern Airlines (SPB: 670) в декабре 2022 года, напоминает агентство "Синьхуа". Ранее сообщалось, что в 2023 году Commercial Aircraft Corp. of China (Comac), разработчик узкофюзеляжного C919, планирует поставку клиентам четырех самолетов.
В отчете комиссии также сообщается, что 25 клиентов заказали 690 региональных лайнеров ARJ21 к концу прошлого года.
Пионер коммерческих самолетов китайской разработки ARJ21 был введен в коммерческую эксплуатацию авиакомпанией Chengdu Airlines в июне 2016 года. По состоянию на конец 2022 года лайнеры этой модели перевезли около 6 млн пассажиров.
В ОИС осудили незаконную эксплуатацию Арменией природных ресурсов в Карабахском регионе Азербайджана
Асадов и Мишустин обсудили сотрудничество в транспортно-логистической сфере
Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы двустороннего и регионального сотрудничества
Египет на первом в 2023 г. тендере закупил 120 тыс. т российской пшеницы
Швейцарский химконцерн Sika получил в 2022г рекордную выручку
В Азербайджане за сутки умерли шесть больных COVID-19
Forbes назвал Баку одним из лучших мест для путешествий в 2023г
В Азербайджане за 32 года детская смертность снизилась в 10 раз - ООН
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Купите в новом году дом мечты с Kapital Bank!
«AzerTelecom» и «Казахтелеком» переходят в активную фазу реализации Транскаспийского проекта
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают