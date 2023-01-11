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Внешняя политика 11.01.2023 23:13

Алиев уверен в успешном взаимодействии с новым правительством Италии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выражает уверенность в успешном взаимодействии Баку с новым итальянским правительством. Об этом он заявил в среду на встрече с министром обороны Италии Гуидо Крозетто, говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

Алиев «выразил уверенность в том, что сотрудничество между новым правительством и Азербайджаном будет успешно развиваться», отмечается в сообщении.

Глава государства высоко оценил вклад Италии в развитие связей между Азербайджаном и НАТО, Азербайджаном и Европейским союзом и отметил, что сотрудничество Баку и Рима успешно идет в различных сферах, в том числе в энергетической.

В свою очередь Крозетто рассказал, что до поездки в Азербайджан с ним провела встречу председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, которая подчеркнула, что визит министра обороны Италии свидетельствует о том, что итальянский правительство настроено на дальнейшее расширение сотрудничества с Баку.

В ходе встречи было отмечено, что у сторон есть хорошие перспективы для расширения связей в сфере энергетики, строительства, туризма, сельского хозяйства, оборонной промышленности и т.д., говорится в сообщении.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, ВСТРЕЧА


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