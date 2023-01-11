Алиев уверен в успешном взаимодействии с новым правительством Италии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выражает уверенность в успешном взаимодействии Баку с новым итальянским правительством. Об этом он заявил в среду на встрече с министром обороны Италии Гуидо Крозетто, говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.
Алиев «выразил уверенность в том, что сотрудничество между новым правительством и Азербайджаном будет успешно развиваться», отмечается в сообщении.
Глава государства высоко оценил вклад Италии в развитие связей между Азербайджаном и НАТО, Азербайджаном и Европейским союзом и отметил, что сотрудничество Баку и Рима успешно идет в различных сферах, в том числе в энергетической.
В свою очередь Крозетто рассказал, что до поездки в Азербайджан с ним провела встречу председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, которая подчеркнула, что визит министра обороны Италии свидетельствует о том, что итальянский правительство настроено на дальнейшее расширение сотрудничества с Баку.
В ходе встречи было отмечено, что у сторон есть хорошие перспективы для расширения связей в сфере энергетики, строительства, туризма, сельского хозяйства, оборонной промышленности и т.д., говорится в сообщении.
Р.Керимов
Ленинградская АЭС в 2022г увеличила выработку на 1,6%
Власти Молдовы планируют в 2023-2025гг удержать госдолг на уровне 43% ВВП
Египет на первом в 2023 г. тендере закупил 120 тыс. т российской пшеницы
В Азербайджане за сутки умерли шесть больных COVID-19
Forbes назвал Баку одним из лучших мест для путешествий в 2023г
В Азербайджане за 32 года детская смертность снизилась в 10 раз - ООН
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
В Узбекистане планируют удвоить добычу урана к 2030 году
Количество выданных в США патентов в 2022г было минимальным с 2018г, лидером стал Samsung
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Купите в новом году дом мечты с Kapital Bank!
«AzerTelecom» и «Казахтелеком» переходят в активную фазу реализации Транскаспийского проекта
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают