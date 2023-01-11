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СНГ 11.01.2023 23:32

Молдова освоила кредит ЕБРР на 300 млн евро, предоставленный на пополнение резервов газа

Молдавская гоcкомпания Energocom полностью освоила кредит на 300 млн евро, предоставленный Европейским банком реконструкции и развития на закупку газа, сообщила пресс-служба компании.

Первый транш в размере 100 млн евро компания освоила с 17 октября по 2 ноября 2022 года, второй транш на 200 млн евро - 10 января 2023 года. Газ был закуплен в рамках более 100 аукционов. Средняя цена закупки составила 91,4 евро за 1 МВт.ч.

"Объемов закупленного газа достаточно, чтобы правобережная Молдова прошла зимний сезон. Часть закупленного газа была продана "Молдовагазу" в декабре и продается в январе", - отмечается в сообщении.

Как сообщал ранее ЕБРР, кредит предоставляется молдавской госкомпании Energocom на закупку газа через хабы ЕС, чтобы страна увеличила свою энергетическую безопасность за счет приобретения стратегических резервов газа.

Сообщалось также, что с октября 2022 года "Газпром" снизил суточный объем подачи газа Молдовы на 30% - до 5,7 млн кубометров при потребностях в 8,06 млн кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину. Концерн подтверждал, что в декабре будет поставлять в Молдову тот же объем газа - 5,7 млн кубометров в сутки. В холодный период времени это составляет 43,5% от необходимого.

При этом Молдова использовала газ от "Газпрома" только в первые три дня декабря. С 4 декабря страна поставляет весь поступающий объем в Приднестровье, которое взамен покрывает более 50% потребностей республики в электроэнергии. Сама Молдова использует газ из созданных ранее резервов в Румынии и Украине, а также закупает на бирже.

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Тэги: МОЛДОВА, ГАЗ, ЗАКУПКИ


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