Великобритания и Япония заключили соглашение о двустороннем военном развертывании сил

Премьеры Великобритании и Японии Риши Сунак и Фумио Кисида в среду подписали соглашение в сфере обороны, которое позволяет этим странам размещать свои вооруженные силы на территории друг друга, сообщает Associated Press (AP).
Также этот договор предусматривает увеличение масштабов и сложности учений с участием военных двух стран.
По данным AP, этот договор находился в разработке несколько лет, и в минувшем мае Кисида обсуждал его с тогдашним премьером Британии Борисом Джонсоном. Это первое подобное соглашение Японии с европейской страной.
В этом году к Японии перешло председательство в G7. В настоящий момент премьер Кисида находится в турне по Франции, Британии, Италии, Канаде и США. В пятницы у Кисиды запланированы переговоры с американским президентом Джо Байденом.
AP напоминает, что Япония и Британия укрепляют военное сотрудничество на фоне растущего беспокойства Токио и Лондона в связи с проводимой КНР политикой. В декабре в обновленных трех ключевых документах в области безопасности японские власти назвали Китай самым серьезным вызовом для Токио в военной сфере.
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