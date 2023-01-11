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Дальнее зарубежье 11.01.2023 23:40

В Палате представителей требуют данные о подозрительных бизнес-операциях семьи Байдена

Председатель комитета палаты представителей США по надзору Джеймс Комер в среду потребовал от министра финансов Джанет Йеллен предоставить информацию о выявленных банками США подозрительных деловых операциях семьи американского президента Джо Байдена и приближенных к ней лиц.

"На протяжении прошедших двух лет администрация Байдена и крупнейшие американские технологические компании усердно работали над тем, чтобы скрыть информацию о подозрительных деловых схемах семьи Байденов и участии в них самого Джо Байдена. На протяжении многих лет семья Байденов использовала влияние по всему миру в корыстных целях, часто за счет интересов нашей страны. Американский народ должен знать, насколько Джо Байден причастен к теневым сделкам его семьи, и угрожают ли эти сделки национальной безопасности и тому, как он принимает решения на посту президента", - сказал Комер, слова которого содержатся в коммюнике, опубликованном на сайте комитета.

"Согласно данным СМИ, на более чем 150 сделок Хантера Байдена (сына Джо Байдена) и международных партнеров Байдена из американских банков поступали данные о подозрительной активности, по которым Минфин должен вынести решение - являются ли они незаконными, и несут ли они угрозу национальной безопасности. Минфин на протяжении многих лет прибегал к такой практике и передавал данные конгрессу, однако администрация Байдена ограничила доступ к ним, что породило вопросы о возможных попытках сокрытия подозрительной деятельности Байдена и его приближенных", - отмечается в коммюнике.

Комер также обратился к нескольким бывшим представителям руководства компании Twitter, которые отвечали за цензуру репортажей New York Post о бизнес-схемах семьи Байденов, с просьбой дать показания на слушаниях, которые состоятся 6 февраля.

Комитет палаты представителей США по надзору огласил планы о намерении расследовать подозрительную деловую активность семьи Байденов и ее приближенных вскоре после обнаружения в аналитическом центре имени Байдена документов, относящихся к периоду его вице-президентства. Часть этих документов имела гриф "совершенно секретно".

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Тэги: США, РАССЛЕДОВАНИЕ, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


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