Власти Молдовы планируют в 2023-2025гг удержать госдолг на уровне 43% ВВП

Правительство Молдовы утвердило в среду программу управления государственным долгом на 2023-2025 годы, которая определяет основную цель управления долгом как обеспечение финансирования дефицита государственного бюджета при приемлемом уровне расходов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Правительственное заседание транслировалось в онлайн-режиме.

Как предполагается, государственный долг не превысит 43% к ВВП в течение трехлетнего периода.

В документе говорится, что потребности в финансировании будут покрываться в основном за счет внешних источников. Предполагается, что в 2023-2025 годах из внешних займов 58% будет направлено на поддержку бюджета, 42% - на инвестиционные проекты.

Правительством разработано три сценария управления госдолгом. Согласно базовому сценарию, министерство финансов в среднесрочной перспективе сосредоточится на диверсификации внешних кредитных источников для финансирования приоритетных проектов национальной экономики, а по мере улучшения ситуации на внутреннем рынке - возобновит операции по выпуску государственных облигаций с длительным сроком обращения.

Власти прогнозируют, что в 2023 году бюджетный дефицит составит 5,1% ВВП, в следующем году - 4,7%, в 2025 году - 4,5%.

Как сообщалось, бюджетом-2023 предусмотрено, что госдолг будет равен 39,7% ВВП. Госдолг Молдовы на 31 декабря 2021 года составлял 32,1% ВВП.