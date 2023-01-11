Количество выданных в США патентов в 2022г было минимальным с 2018г, лидером стал Samsung

Количество выданных в США в прошлом году патентов было минимальным с 2018 года, свидетельствуют расчеты исследовательской фирмы IFI Claims Patent Services на основе данных Ведомства по патентам и товарным знакам страны.
Число патентов сократилось на 1% - до 327,321 тыс. В 2021 году показатель упал на 7%.
При этом количество заявок на патенты увеличилось пятый год подряд. В прошлом году оно выросло на 2% и достигло рекордных 417,922 тыс., пишет издание Barron`s.
Главный исполнительный директор IFI Майк Бейкрофт сказал, что число нерассмотренных заявок в патентном ведомстве увеличилось со среднего исторического уровня в 400-500 тыс. до более чем 700 тыс. в последнее время. Возможно, это обусловлено замедлением рассмотрения патентов во время пандемии COVID-19, отмечает он.
Американская International Business Machines впервые с 1993 года не стала лидером по числу полученных в Штатах патентов, поскольку ей было выдано на 49% меньше патентов, чем в 2021 году. В прошлом году ее обогнала южнокорейская Samsung Electronics, хотя и она получила на 2% меньше патентов по сравнению с 2021 годом.
В топ-6 попали пять азиатских компаний, а в топ-25 они составляют половину. При этом в списке из 25 лидеров помимо американских и азиатских компаний всего одна европейская - Ericsson.
На компании из США в 2022 году пришлось 44% всех выданных в стране патентов (142,7 тыс.) против 46% годом ранее. Второе место заняли представители Японии (46,5 тыс.), третье - Китая (24,54 тыс.).
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