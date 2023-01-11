Ленинградская АЭС в 2022г увеличила выработку на 1,6%

Ленинградская АЭС (ЛАЭС) в 2022 году увеличила выработку электроэнергии на 1,57% по сравнению с показателем 2021 года, до 31,403 млрд кВт.ч, сообщила пресс-служба станции.

"Это рекордная выработка за всю историю Ленинградской АЭС. В 2023 году мы отметим 50-летие крупнейшей АЭС России", - цитирует пресс-служба директора ЛАЭС Владимира Перегуду.

Всего с начала эксплуатации по состоянию на 1 января 2023 года ЛАЭС выработала 1,145 трлн кВт.ч электроэнергии.

В настоящее время на Ленинградской АЭС работают три энергоблока, которые несут нагрузку согласно диспетчерскому графику - 3,3 тыс. МВт. Энергоблок N6 с реактором ВВЭР-1200, как сообщалось, выведен в плановый ремонт до середины января.

Ленинградская АЭС - крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в г. Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в РФ станция, где действуют энергоблоки двух разных типов: канальные уран-графитовые РБМК и водо-водяные ВВЭР. Станция состоит из 6 энергоблоков, из них четыре - действующие.

Первый блок (РБМК-1000) был остановлен для вывода из эксплуатации в 2018 году, второй (РБМК-1000) - в 2020 году. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Еще два новых энергоблока N7 и N8 ВВЭР-1200 ЛАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков N3 и N4 РБМК-1000.