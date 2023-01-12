Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.01 $/bbl +/- WTI 75.12 +0.49 Brent 80.10 +0.45

Дальнее зарубежье 12.01.2023 09:14

США и Япония обвинили Китай в стремлении изменить международный порядок в свою пользу

Главы внешнеполитических и военных ведомств США Энтони Блинкен и Ллойд Остин, а также Японии Есимаса Хаяси и Ясукадзу Хамада в совместном заявлении по итогам прошедших переговоров в формате 2+2 обвинили Китай в попытках изменения существующего международного порядка.

"Министры согласились с тем, что внешняя политика Китая направлена на изменение международного порядка в своих интересах и использование растущей политической, экономической, военной и технологической мощи Китая с этой целью", - говорится в документе.

В вину Китаю вменяются "попытки Китая в одностороннем порядке изменить статус-кво силой в Восточно-Китайском море, угрожающая провокационная деятельность в Южно-Китайском море", наращивание КНР ядерного арсенала.

В заявлении подчеркивается, что такая политика Пекина "вызывает серьезную озабоченность Североатлантического союза и всего международного сообщества и представляет собой величайшую стратегическую проблему в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами".

Министры заявили, что "их основные позиции по Тайваню остаются неизменными, и подтвердили важность поддержания мира и стабильности" в Тайваньском проливе "как неотъемлемого элемента безопасности и процветания в международном сообществе", и призвали к мирному урегулированию проблем.

Они "выразили серьезную озабоченность состоянием автономии и свобод Гонконга", а также проблемами прав человека, в том числе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az