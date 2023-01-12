Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

11.01 $/bbl +/- WTI 77.41 +2.29 Brent 82.67 +2.57

Дальнее зарубежье 12.01.2023 10:03

Байден серьезно относится к ситуации с секретными документами, его сотрудники контактируют с Минюстом - Белый дом

Президент США Джо Байден всерьез воспринял ситуацию с обнаружением в его офисе секретных документов, его сотрудники взаимодействуют с американским Минюстом по этому вопросу, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Он был удивлен, узнав об обнаружении этих материалов. Он не знал, что было в тех записях. Его команда в полной мере сотрудничает в рамках проверок (Минюстом США - ИФ). Он очень серьезно относится к вопросу о хранении засекреченных документов", - заявила Жан-Пьер на брифинге.

По словам Жан-Пьер, президент считает правильным, что его советники передали обнаруженные документы Национальному управлению архивов и документации.

Комитет палаты представителей США по надзору, со своей стороны, огласил планы о намерении расследовать подозрительную деловую активность семьи президента и ее приближенных вскоре после обнаружения в аналитическом центре имени Байдена документов, относящихся к периоду его вице-президентства. Часть этих документов имела гриф "совершенно секретно".

Накануне CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что секретные документы времен вице-президентства Джо Байдена содержат материалы об Украине, Иране и Великобритании. Собеседник телеканала сообщил, что документы датированы периодом 2013-2016 гг.

Среди них также и рассекреченные материалы, на которых распространяется действие закона о президентских записях. Согласно этому закону, президенты должны передавать все материалы на хранение в Национальное управление архивов и документации. Они становятся доступными лишь через 12 лет после окончания срока полномочий администрации соответствующего президента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az