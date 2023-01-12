Байден серьезно относится к ситуации с секретными документами, его сотрудники контактируют с Минюстом - Белый дом

Президент США Джо Байден всерьез воспринял ситуацию с обнаружением в его офисе секретных документов, его сотрудники взаимодействуют с американским Минюстом по этому вопросу, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Он был удивлен, узнав об обнаружении этих материалов. Он не знал, что было в тех записях. Его команда в полной мере сотрудничает в рамках проверок (Минюстом США - ИФ). Он очень серьезно относится к вопросу о хранении засекреченных документов", - заявила Жан-Пьер на брифинге.
По словам Жан-Пьер, президент считает правильным, что его советники передали обнаруженные документы Национальному управлению архивов и документации.
Комитет палаты представителей США по надзору, со своей стороны, огласил планы о намерении расследовать подозрительную деловую активность семьи президента и ее приближенных вскоре после обнаружения в аналитическом центре имени Байдена документов, относящихся к периоду его вице-президентства. Часть этих документов имела гриф "совершенно секретно".
Накануне CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что секретные документы времен вице-президентства Джо Байдена содержат материалы об Украине, Иране и Великобритании. Собеседник телеканала сообщил, что документы датированы периодом 2013-2016 гг.
Среди них также и рассекреченные материалы, на которых распространяется действие закона о президентских записях. Согласно этому закону, президенты должны передавать все материалы на хранение в Национальное управление архивов и документации. Они становятся доступными лишь через 12 лет после окончания срока полномочий администрации соответствующего президента.
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