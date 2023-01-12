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Дальнее зарубежье 12.01.2023 10:38

Позиция канцлера ФРГ по поставкам тяжелого вооружения Украине сильно зависит от президента США

Германия ориентируется на США в своем решении, отправлять или нет Украине танки Leopard, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По словам двух немецких чиновников, позиция канцлера Олафа Шольца в вопросе поставок вооружения Украине в значительной степени зависит от президента США Джо Байдена.

Отмечается, что на региональном предвыборном митинге в Берлине в понедельник Шольц заявил, что поставки танков на Украину должны обсуждаться "вместе с друзьями и союзниками и особенно с нашим трансатлантическим партнером, с Соединенными Штатами Америки".

Ранее представитель Шольца сообщил, что планы Лондона по поставке танков Challenger 2 британского производства на Украину не изменят позицию правительства Германии.

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