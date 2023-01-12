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Инфраструктура и тендеры 12.01.2023 10:02

Минобороны направит около 13 млн манатов на закупку трикотажной продукции для военнослужащих

Минобороны Азербайджана заключило с ОАО «Бакинская прядильно-ткацкая фабрика» договор на изготовление трикотажной продукции, предназначенной для военнослужащих ВС страны.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок www.etender.gov.az, сумма подписанного контракта составляет 12 млн 993,74 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ИЗДЕЛИЯ, ТЕНДЕР

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