Минобороны направит около 13 млн манатов на закупку трикотажной продукции для военнослужащих

Минобороны Азербайджана заключило с ОАО «Бакинская прядильно-ткацкая фабрика» договор на изготовление трикотажной продукции, предназначенной для военнослужащих ВС страны. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок www.etender.gov.az, сумма подписанного контракта составляет 12 млн 993,74 тыс. манатов. Х.Насирзаде

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