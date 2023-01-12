Посол Азербайджана в Гаване вручил верительные грамоты президенту Кубы

Посол Азербайджана в Гаване Руслан Рзаев в среду вручил верительные грамоты президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.
Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили в посольстве Азербайджана в Гаване.
В дипмиссии подчеркнули, что Бермудес выразил удовлетворение решением Баку об открытии посольства на Кубе и поздравил Азербайджан с успешным председательством в Движении неприсоединения.
«Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, сотрудничества в рамках международных организаций и другие темы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает посольство.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 августа 2022 года назначил Рзаева послом страны на Кубе.
Р.Керимов
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