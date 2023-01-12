МИД РФ о нормализации отношений между Баку и Ереваном: Армении надо перестать заниматься схоластикой

В Москве подтвердили готовность предоставить площадку для проведения переговоров между Азербайджаном и Арменией для заключения мирного договора.
"Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе", - говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ, размещенном в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В ответ на просьбу прокомментировать заявление премьера Армении Николы Пашиняна на пресс-конференции во вторник о готовности армянской стороны подписать такой документ на основе российских предложений, она заявила, что трудно давать оценку позиции армянской стороны, когда "заявления официального Еревана по одному и тому же вопросу существенно разнятся".
"В ходе упомянутой пресс-конференции премьер-министр Армении говорил и о намерении подписать документ на основе российских предложений, и одновременно о предпочтительности некого "комплексного решения" конфликта, продвигаемого Западом", - говорится в ответе Захаровой.
Она напомнила, что на 23 декабря в Москве была запланирована встреча глав МИД Армении и Азербайджана по мирному договору, однако армянская сторона отменила приезд министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. "Это помешало обсудить не только мирный договор, но и другие насущные вопросы армяно-азербайджанской нормализации, включая ситуацию вокруг Лачинского коридора", - заявила Захарова.
Она добавила, что для решения обозначенных проблем необходимо продолжить совместную работу.
"Если армянские партнеры действительно заинтересованы в решении обозначенных проблем в русле комплексной реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, то вместо того, чтобы заниматься схоластикой, необходимо продолжить совместную работу", - говорится в ответе представителя МИД.
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