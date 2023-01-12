ЦТСП направит более 4,7 млн манатов на строительство и восстановление домов, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией

Центр территориального строительства и планирования (ЦТСП) при Госкомитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана направит 4 млн 731,515 тыс. манатов на ремонт и восстановления домов и нежилых объектов в Гяндже, Физулинском, Тертерском, Агдамском и Бардинском районах, разрушенных и поврежденных в результате агрессии ВС Армении в отношении Азербайджана осенью 2020 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на портале закупок www.etender.gov.az, в частности с компанией «Az Graft Construction» заключен контракт на проведение таких работ в городе Гяндже, Физулинском и Тертерском районах (сумма контракта - 2 млн 192,164 тыс. манатов).

С компанией «Inşaat Servis-2» заключен контракт на проведение работ в Гяндже, сумма которого составляет 1 млн 678,604 тыс. манатов.

С компанией «Rabitəinşaat» заключен контракт на проведение работ Агдамском и Бардинском районах (сумма контракта - 860,744 тыс. манатов).

Б.Рустамбеков