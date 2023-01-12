Азербайджан с начала 2023г экспортировал в Подмосковье свыше 1,3 тыс. тонн томатов

Азербайджан с начала 2023 года поставил в Подмосковье свыше 1,3 тыс. тонн свежих томатов,

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор, с начала января 2023 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям досмотрено порядка 80 автотранспортных средств и проведен карантинный фитосанитарный контроль в отношении более 1,3 тыс. тонн свежих томатов, поступивших на территорию Московского региона из Азербайджана.

Согласно данным, после успешного прохождения лабораторных исследований томаты выпущены в свободную реализацию.

Х.Насирзаде