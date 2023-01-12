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Дальнее зарубежье 12.01.2023 11:13

За месяц протестов в Перу погибли 48 человек

В результате протестов, которые уже месяц проходят в Перу, погибли 48 человек, сообщает в четверг Associated Press.

Новые столкновения произошли в среду в туристическом городе Куско, где протестующие попытались захватить аэропорт. Городские представители органов здравоохранения сообщили, что в беспорядках пострадали 37 гражданских лиц и 6 полицейских. Также один человек погиб. Таким образом, число погибших за все время протестов составило 48 человек.

Сейчас протесты проходят уже в 41 из 196 провинций Перу, в основном на юге страны. Одной из самых ярких вспышек насилия стали столкновения в городе Хульяка в регионе Пуно в понедельник. Там в стычках с полицией погибли 17 человек, а позже протестующие сожгли полицейского.

Кризис власти разразился в Перу в декабре, когда прежний президент Перу Педро Кастильо объявил о роспуске конгресса и введении в стране режима чрезвычайного положения после того, как парламентарии в третий раз вынесли на рассмотрение обсуждение возможности отстранения президента страны от власти в связи с коррупцией. Несмотря на принятые президентом меры, парламентарии все равно собрались на заседание и объявили Кастильо импичмент. Вскоре его задержали и поместили под стражу, против него открыто уголовное расследование.

Вслед за этими событиями в ряде районов страны начались беспорядки. Протестующие требуют проведения выборов, ухода в отставку действующего президента Дины Болуарте, освобождения Кастильо и справедливости для протестующих, погибших в стычках с полицией.

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Тэги: ПЕРУ, ПРОТЕСТЫ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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