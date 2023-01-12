За месяц протестов в Перу погибли 48 человек

В результате протестов, которые уже месяц проходят в Перу, погибли 48 человек, сообщает в четверг Associated Press.
Новые столкновения произошли в среду в туристическом городе Куско, где протестующие попытались захватить аэропорт. Городские представители органов здравоохранения сообщили, что в беспорядках пострадали 37 гражданских лиц и 6 полицейских. Также один человек погиб. Таким образом, число погибших за все время протестов составило 48 человек.
Сейчас протесты проходят уже в 41 из 196 провинций Перу, в основном на юге страны. Одной из самых ярких вспышек насилия стали столкновения в городе Хульяка в регионе Пуно в понедельник. Там в стычках с полицией погибли 17 человек, а позже протестующие сожгли полицейского.
Кризис власти разразился в Перу в декабре, когда прежний президент Перу Педро Кастильо объявил о роспуске конгресса и введении в стране режима чрезвычайного положения после того, как парламентарии в третий раз вынесли на рассмотрение обсуждение возможности отстранения президента страны от власти в связи с коррупцией. Несмотря на принятые президентом меры, парламентарии все равно собрались на заседание и объявили Кастильо импичмент. Вскоре его задержали и поместили под стражу, против него открыто уголовное расследование.
Вслед за этими событиями в ряде районов страны начались беспорядки. Протестующие требуют проведения выборов, ухода в отставку действующего президента Дины Болуарте, освобождения Кастильо и справедливости для протестующих, погибших в стычках с полицией.
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