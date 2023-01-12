Вашингтон призвал Баку и Ереван возобновить переговоры для достижения прочного мира

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид призвала министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна приступить к поиску дипломатического решения вопроса, связанного с Лачинской дорогой.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию Бюро по делам Европы и Евразии Госдепа Соединенных Штатов в твиттере, «помощник госсекретаря Донфрид призвала Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова немедленно заняться поиском дипломатического решения» по Лачинской дороге.
Донфрид также призвала обоих министров «вновь включиться в процесс достижения прочного мира».
Как сообщали ранее в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана, 10 января Байрамов и Донфрид провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двустороннюю повестку и ситуацию на Южном Кавказе.
Байрамов заявил, что «Армения грубо нарушает свои обязательства в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, используя Лачинскую дорогу для военных провокаций, включая незаконную транспортировку и установку мин, незаконную экономическую деятельность и разграбление природных ресурсов Азербайджана, а также для незаконного пересечения гражданами третьих стран».
Коснувшись ситуации на Лачинской дороге, где проходит экологическая акция, глава азербайджанского внешнеполитического ведомства отметил, что по ней ежедневно проезжает большое количество машин Международного комитета Красного Креста, российского миротворческого контингента и других транспортных средств гуманитарного назначения.
Р.Керимов
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