Цена Brent достигнет $110 за баррель к III кв. при полном открытии экономики КНР

Динамика цен сырьевых товаров и особенно нефти будет зависеть от темпов открытия китайской экономики после празднования Нового года по Лунному календарю, которое в этом году приходится на конец января, считает главный аналитик по сырьевым рынкам Goldman Sachs Group Inc. Джеффри Карри.
Стоимость сорта Brent, по его оценкам, достигнет $110 за баррель к третьему кварталу текущего года, если Китай и другие азиатские страны полностью снимут карантинные ограничения.
"На что лучше всего делать ставку при открытии экономики? На нефть, - заявил Карри на Bloomberg Television. - Что сейчас простаивает? Самолеты, поезда и автомобили. Если все это вернуть в строй, мы увидим резкий скачок спроса на нефть".
Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:00 в четверг торгуются на уровне $82,78 за баррель.
Стоимость меди, поднявшаяся на этой неделе выше отметки в $9 тыс. за тонну впервые с июня, может вырасти до $11,5 тыс. за тонну к концу 2023 года, прогнозирует Карри.
В долгосрочной перспективе цена меди может достигнуть $15 тыс. за тонну, считает эксперт.
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