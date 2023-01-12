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Цена на нефть

11.01 $/bbl +/- WTI 77.41 +2.29 Brent 82.67 +2.57

ТЭК 12.01.2023 12:20

Цена Brent достигнет $110 за баррель к III кв. при полном открытии экономики КНР

Динамика цен сырьевых товаров и особенно нефти будет зависеть от темпов открытия китайской экономики после празднования Нового года по Лунному календарю, которое в этом году приходится на конец января, считает главный аналитик по сырьевым рынкам Goldman Sachs Group Inc. Джеффри Карри.

Стоимость сорта Brent, по его оценкам, достигнет $110 за баррель к третьему кварталу текущего года, если Китай и другие азиатские страны полностью снимут карантинные ограничения.

"На что лучше всего делать ставку при открытии экономики? На нефть, - заявил Карри на Bloomberg Television. - Что сейчас простаивает? Самолеты, поезда и автомобили. Если все это вернуть в строй, мы увидим резкий скачок спроса на нефть".

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:00 в четверг торгуются на уровне $82,78 за баррель.

Стоимость меди, поднявшаяся на этой неделе выше отметки в $9 тыс. за тонну впервые с июня, может вырасти до $11,5 тыс. за тонну к концу 2023 года, прогнозирует Карри.

В долгосрочной перспективе цена меди может достигнуть $15 тыс. за тонну, считает эксперт.

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