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Это интересно 12.01.2023 13:31

Dell намерен отказаться от произведенных в Китае чипов к 2024г

Американский производитель компьютерной техники Dell Technologies намерен отказаться от использования чипов, произведенных в КНР, к 2024 году, пишет газета Financial Times.

Компания также уведомила поставщиков о необходимости существенно сократить в их продуктах наличие других компонентов, сделанных в Китае.

Dell стремится диверсифицировать цепочки поставок на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина, отмечает FT.

Ранее издание Nikkei Asia сообщало со ссылкой на источники, что Dell еще в конце прошлого года уведомила поставщиков о планах "значительного снижения" доли чипов, произведенных в КНР, в том числе и на китайских предприятиях зарубежных компаний. По данным источников, производитель рассчитывает, что к 2024 году будет использовать в своих продуктах полупроводниковые компоненты, произведенные исключительно за пределами КНР.

"Если поставщики не примут меры с учетом планов Dell, они могут потерять заказы от компании", - сказал один из собеседников Nikkei.

Американская компания просит поставщиков компонентов и партнеров, занимающихся сборкой продукции, подготовить производственные мощности за пределами КНР, например, во Вьетнаме.

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