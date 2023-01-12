Главы МИД РФ и Ирана проведут 17 января переговоры в Москве

Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 января проведет в Москве переговоры с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом, сообщила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"17 января (Лавров) проведет переговоры с иранским коллегой, который будет находиться в этот день в Москве с рабочим визитом", - сказала она в ходе брифинга.
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