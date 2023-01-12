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Регион 12.01.2023 13:42

Россия призывает Баку и Ереван к совместному поиску компромиссов - МИД РФ

Россия продолжает работу по разблокированию Лачинской дороги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы продолжаем работу по полному разблокированию (дороги - ИФ-Аз) в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. По линии МВД России, Минобороны России и командования российского миротворческого контингента предпринимаются последовательные шаги по деэскалации", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, в настоящий момент по дороге проходят колонны с гуманитарной помощью. Захарова подчеркнула, что Москва считает неприемлемыми публичные выпады и провокации против российских миротворцев в регионе.

Она отметила, что Москва обеспокоена наметившейся в последние недели негативной тенденцией в отношениях между Баку и Ереваном, ростом напряженности в регионе.

"Мы призываем азербайджанскую и армянскую сторону проявить добрую волю и совместно искать компромиссы. Мы будем оказывать этому всяческое содействие", - добавила официальный представитель МИД РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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