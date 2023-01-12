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Дальнее зарубежье 12.01.2023 14:03

Россия ввела санкции в отношении 36 чиновников, военных и журналистов Великобритании

Россия ввела персональные санкции в отношении ряда членов британского правительства, представителей силовых ведомств и журналистов, сообщили в четверг в МИД РФ.

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечается, что в российский "стоп-лист" внесены 36 британцев.

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