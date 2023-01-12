Молдова анализирует целесообразность сохранения членства в СНГ - глава МИД

В Молдове в настоящее время "анализируют целесообразность пребывания в СНГ", не видят в содружестве процессов, которые интересовали бы страну, заявил глава МИД республики Нику Попеску.
"В рамках СНГ было подписано несколько сот различных документов, и сейчас МИДЕИ и другие министерства занимаются их анализом. В ближайшем будущем у нас будет более четкое понимание, какие элементы этих международных соглашений нам еще нужны, а какие - изжили себя", - сказал Попеску в эфире телеканала TV8.
"Мы не видим в СНГ какие-либо процессы, которые были бы в интересах Молдовы. Эта организация со временем стала наименее релевантной для нас. Зона свободной торговли не работает, по доступу наших товаров есть проблемы с 2006 года, есть торговые ограничения по отношению к нашему экспорту", - подчеркнул министр.
Попеску отметил, что "с начала вторжения России в Украину представители Молдовы не участвуют в каких-либо встречах на уровне СНГ".
Говоря об отношениях с Россией, он сказал, что они сохраняются только на уровне посольств.
Отвечая на вопрос журналиста о заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с РФ, он сообщил, что заседание было запланировано на март 2022 г., но не состоялось из-за военных действий в Украине.
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