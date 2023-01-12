В ЕС планируют нарастить производство лекарств внутри блока и создать их стратегический запас

В Евросоюзе рассчитывают сформировать стратегический запас фармацевтической продукции, чтобы избежать проблем с нехваткой медикаментов, сообщает в четверг издание Financial Times со ссылкой на Еврокомиссию.
"Брюссель нацелен решить проблему с нехваткой лекарств в Европе посредством создания запасов лекарств и введения обязательных требований к производителям по гарантированным поставкам", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ЕС для урегулирования этой ситуации намерены "снизить зависимость от Китая и увеличить объем производства внутри блока".
Издание отмечает, что Еврокомиссия нацелена на "стратегическую автономность" в вопросе обеспечения стран ЕС фармпродукцией.
Ожидается, что вскоре Еврокомиссия представит соответствующий законопроект, целью которого будет "обеспечение доступа к лекарствам для всех пациентов, которые в них нуждаются, и недопущение сбоев поставок лекарств".
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