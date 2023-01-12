Лукашенко заявил о трехлетней договоренности с РФ по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о договоренностях с президентом РФ Владимиром Путиным о выполнении программ по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов.
По его словам, в течение трех ближайших лет проблем с этим направлением сотрудничества возникнуть не должно.
"В ходе декабрьских переговоров с президентом России необходимые развязки были найдены. Как минимум, на три года", - заявил Лукашенко на совещании в Минске в четверг.
Его цитирует госиздание "СБ - Беларусь Сегодня".
"Сейчас идет работа над закреплением достигнутых договоренностей в действующих документах", - добавил Лукашенко.
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