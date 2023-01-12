Входящие платежи в IV квартале 2022г выросли на 9,5% – ЦБ Азербайджана

Данные финансовых потоков указывают на рост экономической активности в IV-ом квартале 2022 года, отмечает Центробанк Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» ЦБ опубликовал мониторинг отраслевых финансовых потоков за четвертый квартал 2022 года.

Согласно данным анализа, ЦБ указывает на высокую корреляцию финансовых потоков с ВВП.

По данным Центробанка, финансовые потоки в четвертом квартале составили 26 млрд 354 млн манатов против 24 млрд 74,2 млн манатов в четвертом квартале 2021 года, т.е. рост составил 9,5%.

Согласно анализу, в структуре входящих платежей наибольший вес в четвертом квартале 2022 года имели: сектор госуправления и обороны, социального обеспечения (21,3%), строительство (19,8%) и торговля, ремонт транспортных средств (15,8%). При этом наибольший вклад в рост объема поступлений в июле-сентябре внесли строительство (+ 1 млрд 979 млн манатов), торговля, ремонт транспортных средств (+1 млрд 418 млн манатов) и перерабатывающая промышленность (+337 млн манатов).

Касаясь отраслевой динамики финансовых потоков, ЦБ указывает, что в четвертом квартале 2022 года поступления по сектору госуправления и защите составили 5 млрд 614,5 млн манатов (-19,5%), строительству – 5 млрд 209,5 млн манатов (+61,3%), оптовой и розничной торговли – 4 млрд 163,2 млн манатов (+51,7%), перерабатывающей промышленности – 2 млрд 319,3 млн манатов (+17%), добывающей промышленности – 1 млрд 978,1 млн манатов (+22,1%), финансовой и страховой деятельности – 1 млрд 692,3 млн манатов (-28,2%).

В четвертом квартале в динамике финансовых потоков самый большой рост – в 2,1 раза – наблюдался по недвижимому имуществу (237,7 млн манатов). Здесь рост был обусловлен увеличением в 4,7 раза – до 158,5 млн манатов – операций по эксплуатации имущества и сдачи в аренду личного имущества. По группе купли-продажи имущества в четвертом квартале имел место спад поступлений на 6%.

ЦБ отмечает, что в четвертом квартале 20% всех входящих платежей или 5,3 млрд манатов пришлось на сектор торговли, 80% или 21 млрд манатов – на неторговые сектора.

А.Азизов