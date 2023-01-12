Входящие платежи в IV квартале 2022г выросли на 9,5% – ЦБ Азербайджана

Данные финансовых потоков указывают на рост экономической активности в IV-ом квартале 2022 года, отмечает Центробанк Азербайджана.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» ЦБ опубликовал мониторинг отраслевых финансовых потоков за четвертый квартал 2022 года.
Согласно данным анализа, ЦБ указывает на высокую корреляцию финансовых потоков с ВВП.
По данным Центробанка, финансовые потоки в четвертом квартале составили 26 млрд 354 млн манатов против 24 млрд 74,2 млн манатов в четвертом квартале 2021 года, т.е. рост составил 9,5%.
Согласно анализу, в структуре входящих платежей наибольший вес в четвертом квартале 2022 года имели: сектор госуправления и обороны, социального обеспечения (21,3%), строительство (19,8%) и торговля, ремонт транспортных средств (15,8%). При этом наибольший вклад в рост объема поступлений в июле-сентябре внесли строительство (+ 1 млрд 979 млн манатов), торговля, ремонт транспортных средств (+1 млрд 418 млн манатов) и перерабатывающая промышленность (+337 млн манатов).
Касаясь отраслевой динамики финансовых потоков, ЦБ указывает, что в четвертом квартале 2022 года поступления по сектору госуправления и защите составили 5 млрд 614,5 млн манатов (-19,5%), строительству – 5 млрд 209,5 млн манатов (+61,3%), оптовой и розничной торговли – 4 млрд 163,2 млн манатов (+51,7%), перерабатывающей промышленности – 2 млрд 319,3 млн манатов (+17%), добывающей промышленности – 1 млрд 978,1 млн манатов (+22,1%), финансовой и страховой деятельности – 1 млрд 692,3 млн манатов (-28,2%).
В четвертом квартале в динамике финансовых потоков самый большой рост – в 2,1 раза – наблюдался по недвижимому имуществу (237,7 млн манатов). Здесь рост был обусловлен увеличением в 4,7 раза – до 158,5 млн манатов – операций по эксплуатации имущества и сдачи в аренду личного имущества. По группе купли-продажи имущества в четвертом квартале имел место спад поступлений на 6%.
ЦБ отмечает, что в четвертом квартале 20% всех входящих платежей или 5,3 млрд манатов пришлось на сектор торговли, 80% или 21 млрд манатов – на неторговые сектора.
А.Азизов
Предприниматели из 37 стран представители проекты для реализации в Карабахе и Зангезуре - KOBIA
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили расширение ВТС
Вашингтон призвал Баку и Ереван возобновить переговоры для достижения прочного мира
Apple работает над созданием первого ноутбука с сенсорным дисплеем
Dell намерен отказаться от произведенных в Китае чипов к 2024г
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Президентом конференции ООН по климату-2023 назначен глава нефтекомпании ADNOC
Наиболее ожесточенные бои идут районе Соледара, Парасковиевки, Бахмута и Клещиевки - ВСУ
Молдова анализирует целесообразность сохранения членства в СНГ - глава МИД
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Купите в новом году дом мечты с Kapital Bank!
«AzerTelecom» и «Казахтелеком» переходят в активную фазу реализации Транскаспийского проекта
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают