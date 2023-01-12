Наиболее ожесточенные бои идут районе Соледара, Парасковиевки, Бахмута и Клещиевки - ВСУ

За неделю на востоке Украины произошло 355 боевых столкновений, наиболее ожесточенные бои ведутся в районе населенных пунктов Соледар, Парасковиевка, Бахмут и Клещиевка, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

«На востоке страны противник продолжает наступательные и штурмовые действия вдоль всей линии боевого столкновения. За неделю на востоке страны произошло 355 боевых столкновений. При поддержке артиллерии и авиации противник пытается рассечь, окружить и разгромить группировку наших войск и выйти на админграницы Донецкой области", - сказал Громов на брифинге в Military Media Center в четверг.

По его словам, российские войска также ведут «безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении», противник «пытается улучшить свое тактическое положение на Купянском и Новопавловском направлении».

Громов отметил, что на Лиманском направлении российская сторона ведет активную оборону.