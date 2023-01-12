Президентом конференции ООН по климату-2023 назначен глава нефтекомпании ADNOC

Глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан аль-Джабер назначен президентом конференции ООН по климату COP28, которая пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря 2023 года.

Султан аль-Джабер также является министром промышленности и передовых технологий ОАЭ и спецпредставителем страны по вопросам изменения климата.

Власти ОАЭ, объявившие о назначении аль-Джабера главой COP28 в четверг, отметили его ключевую роль в развитии возобновляемой энергетики в королевстве с целью снижения зависимости от нефтяных доходов. Так, в 2006 году он создал компанию Masdar, которая рассчитывает стать вторым по величине в мире инвестором в ВИЭ-проекты к 2030 году.

Аль-Джабер отметил, что ОАЭ "подходят к проведению COP28 со всей ответственностью и максимально возможными амбициями".

Назначение главы ADNOC президентом климатической конференции вызвало критику со стороны защитников климата, пишет газета Financial Times.

Египет, проводивший COP27 в 2022 году, впервые пригласил представителей нефтегазовых компаний принять участие в официальной программе конференции. Это мероприятие разочаровало многих в отрасли, поскольку участники конференции не достигли прогресса ни в части обновления климатических обязательств, ни по отказу от ископаемого топлива.