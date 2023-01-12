Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

11.01 $/bbl +/- WTI 77.41 +2.29 Brent 82.67 +2.57

Дальнее зарубежье 12.01.2023 16:05

Президентом конференции ООН по климату-2023 назначен глава нефтекомпании ADNOC

Глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан аль-Джабер назначен президентом конференции ООН по климату COP28, которая пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря 2023 года.

Султан аль-Джабер также является министром промышленности и передовых технологий ОАЭ и спецпредставителем страны по вопросам изменения климата.

Власти ОАЭ, объявившие о назначении аль-Джабера главой COP28 в четверг, отметили его ключевую роль в развитии возобновляемой энергетики в королевстве с целью снижения зависимости от нефтяных доходов. Так, в 2006 году он создал компанию Masdar, которая рассчитывает стать вторым по величине в мире инвестором в ВИЭ-проекты к 2030 году.

Аль-Джабер отметил, что ОАЭ "подходят к проведению COP28 со всей ответственностью и максимально возможными амбициями".

Назначение главы ADNOC президентом климатической конференции вызвало критику со стороны защитников климата, пишет газета Financial Times.

Египет, проводивший COP27 в 2022 году, впервые пригласил представителей нефтегазовых компаний принять участие в официальной программе конференции. Это мероприятие разочаровало многих в отрасли, поскольку участники конференции не достигли прогресса ни в части обновления климатических обязательств, ни по отказу от ископаемого топлива.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az