ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у здания МИД в Кабуле

Члены террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за взрыв, который прогремел 11 января у входа в здание МИД Афганистана, сообщает в четверг Associated Press.

Отмечается, что террорист-смертник подорвал себя, когда сотрудники министерства выходили из здания ведомства через главные ворота.

Накануне в столице Афганистана произошел взрыв у МИД контролирующего Афганистан движения "Талибан".

По данным МВД Афганистана, погибли пять человек. При этом информационное агентство Aamaj News со ссылкой на свои источники изначально сообщало как минимум о 20 жертвах.