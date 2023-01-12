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Внешняя политика 12.01.2023 15:31

Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили расширение ВТС

Министр обороны Азербайджан генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с министром обороны Италии Гуидо Крозетто, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

В ходе встречи Гасанов подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Италией в области военного образования, а также в рамках НАТО продолжается стремительными темпами, и эти отношения высоко ценятся.

«Азербайджанский министр также отметил, что нынешний визит Крозетто положил начало нового этапа развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Италией. Крозетто, в свою очередь, отметил важность расширения двустороннего военного сотрудничества», - отмечается в сообщении.

Министры подчеркнули важность взаимных визитов в развитии двусторонних отношений, имеющих характер стратегического партнерства.

«На встрече было обсуждено дальнейшее расширение сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической (ВТС) областях, в сфере военного образования, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес», - сообщает Минобороны.

Гасанов и Крозетто подписали протокол о намерениях сотрудничества в учебно-образовательной области.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ИТАЛИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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