Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили расширение ВТС

Министр обороны Азербайджан генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с министром обороны Италии Гуидо Крозетто, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
В ходе встречи Гасанов подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Италией в области военного образования, а также в рамках НАТО продолжается стремительными темпами, и эти отношения высоко ценятся.
«Азербайджанский министр также отметил, что нынешний визит Крозетто положил начало нового этапа развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Италией. Крозетто, в свою очередь, отметил важность расширения двустороннего военного сотрудничества», - отмечается в сообщении.
Министры подчеркнули важность взаимных визитов в развитии двусторонних отношений, имеющих характер стратегического партнерства.
«На встрече было обсуждено дальнейшее расширение сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической (ВТС) областях, в сфере военного образования, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес», - сообщает Минобороны.
Гасанов и Крозетто подписали протокол о намерениях сотрудничества в учебно-образовательной области.
Х.Насирзаде
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