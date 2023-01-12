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Цена на нефть

11.01 $/bbl +/- WTI 77.41 +2.29 Brent 82.67 +2.57

ТЭК 12.01.2023 15:53

Экспорт нефти по БТД в 2022г превысил 224 млн баррелей – BIL

Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в 2022 году составил 224 млн 388,52 тыс. баррелей, сообщил генеральный директор компании BOTAS International Limited (BIL - оператор турецкого участка трубопровода БТД) Надим Екиз.

«В 2021 году по нефтепроводу БТД было экспортировано 200 млн 467,463 тыс. баррелей нефти. В 2022 году 224 млн 388,52 тыс. баррелей нефти, экспортированной по БТД, было загружено в 305 танкеров на терминале Джейхан», - сообщил Екиз агентству «Анадолу».

Таким образом, в 2022 году по сравнению с 2021 годом объем экспорта нефти по БТД увеличился на 11,9%.

Он добавил, что в 2022 году наибольшая отгрузка нефти, экспортированной по БТД, пришлась на ноябрь – 21 млн 148,652 тыс. баррелей, наименьшая – на февраль – 13 млн 581,125 тыс. баррелей.

«Со 2 июня 2006 года и 31 декабря 2022 года из терминала в Джейхане отправлено 5250 танкеров с более 4 млрд баррелей нефти, экспортированной по БТД», - сказал Екиз.

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка нефти ряда других стран региона Каспийского моря.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGCVidesh (2,36%).

Н.Аббасова

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Тэги: БТД, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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