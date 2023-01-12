Экспорт нефти по БТД в 2022г превысил 224 млн баррелей – BIL

Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в 2022 году составил 224 млн 388,52 тыс. баррелей, сообщил генеральный директор компании BOTAS International Limited (BIL - оператор турецкого участка трубопровода БТД) Надим Екиз.
«В 2021 году по нефтепроводу БТД было экспортировано 200 млн 467,463 тыс. баррелей нефти. В 2022 году 224 млн 388,52 тыс. баррелей нефти, экспортированной по БТД, было загружено в 305 танкеров на терминале Джейхан», - сообщил Екиз агентству «Анадолу».
Таким образом, в 2022 году по сравнению с 2021 годом объем экспорта нефти по БТД увеличился на 11,9%.
Он добавил, что в 2022 году наибольшая отгрузка нефти, экспортированной по БТД, пришлась на ноябрь – 21 млн 148,652 тыс. баррелей, наименьшая – на февраль – 13 млн 581,125 тыс. баррелей.
«Со 2 июня 2006 года и 31 декабря 2022 года из терминала в Джейхане отправлено 5250 танкеров с более 4 млрд баррелей нефти, экспортированной по БТД», - сказал Екиз.
В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка нефти ряда других стран региона Каспийского моря.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.
Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGCVidesh (2,36%).
Н.Аббасова
Предприниматели из 37 стран представители проекты для реализации в Карабахе и Зангезуре - KOBIA
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили расширение ВТС
Вашингтон призвал Баку и Ереван возобновить переговоры для достижения прочного мира
Apple работает над созданием первого ноутбука с сенсорным дисплеем
Dell намерен отказаться от произведенных в Китае чипов к 2024г
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Президентом конференции ООН по климату-2023 назначен глава нефтекомпании ADNOC
Наиболее ожесточенные бои идут районе Соледара, Парасковиевки, Бахмута и Клещиевки - ВСУ
Молдова анализирует целесообразность сохранения членства в СНГ - глава МИД
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Купите в новом году дом мечты с Kapital Bank!
«AzerTelecom» и «Казахтелеком» переходят в активную фазу реализации Транскаспийского проекта
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают