Нефть перешла к активному росту

Цены на нефть перешли к подъему днем в четверг благодаря оптимизму по поводу спроса на топливо в Китае.
Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:42 подорожали на $1,17 (1,42%) - до $83,84 за баррель.
Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,07 (1,38%) - до $78,48 за баррель.
Китайские компании активно закупают нефть перед длительными праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю, которые в этот год придутся на конец января, пишет агентство Bloomberg.
"Надежды на сильное восстановление китайского спроса на нефть, опасения по поводу потолка цен на российские нефтепродукты и ослабление доллара оказывают поддержку ценам на нефть на этой неделе", - отметил старший рыночный аналитик DTN Трой Винсент.
С другой стороны, трейдеры также оценивают данные о запасах энергоносителей в США, указавшие на третий по объему недельный рост запасов нефти за всю историю наблюдений, то есть с 1982 года.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 18,96 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей, респонденты S&P Global Commodity Insights - на 500 тыс. баррелей.
Увеличение запасов нефти, вероятно, обусловлено временным сокращением производства американскими НПЗ в конце прошлого месяца из-за морозов, отмечает Market Watch. Текущий уровень запасов примерно на 1% выше среднего значения на пять лет.
Предприниматели из 37 стран представители проекты для реализации в Карабахе и Зангезуре - KOBIA
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили расширение ВТС
Вашингтон призвал Баку и Ереван возобновить переговоры для достижения прочного мира
Apple работает над созданием первого ноутбука с сенсорным дисплеем
Dell намерен отказаться от произведенных в Китае чипов к 2024г
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Президентом конференции ООН по климату-2023 назначен глава нефтекомпании ADNOC
Наиболее ожесточенные бои идут районе Соледара, Парасковиевки, Бахмута и Клещиевки - ВСУ
Молдова анализирует целесообразность сохранения членства в СНГ - глава МИД
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Купите в новом году дом мечты с Kapital Bank!
«AzerTelecom» и «Казахтелеком» переходят в активную фазу реализации Транскаспийского проекта
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают