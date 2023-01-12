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Цена на нефть

11.01 $/bbl +/- WTI 77.41 +2.29 Brent 82.67 +2.57

ТЭК 12.01.2023 15:59

Нефть перешла к активному росту

Цены на нефть перешли к подъему днем в четверг благодаря оптимизму по поводу спроса на топливо в Китае.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:42 подорожали на $1,17 (1,42%) - до $83,84 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,07 (1,38%) - до $78,48 за баррель.

Китайские компании активно закупают нефть перед длительными праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю, которые в этот год придутся на конец января, пишет агентство Bloomberg.

"Надежды на сильное восстановление китайского спроса на нефть, опасения по поводу потолка цен на российские нефтепродукты и ослабление доллара оказывают поддержку ценам на нефть на этой неделе", - отметил старший рыночный аналитик DTN Трой Винсент.

С другой стороны, трейдеры также оценивают данные о запасах энергоносителей в США, указавшие на третий по объему недельный рост запасов нефти за всю историю наблюдений, то есть с 1982 года.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 18,96 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей, респонденты S&P Global Commodity Insights - на 500 тыс. баррелей.

Увеличение запасов нефти, вероятно, обусловлено временным сокращением производства американскими НПЗ в конце прошлого месяца из-за морозов, отмечает Market Watch. Текущий уровень запасов примерно на 1% выше среднего значения на пять лет.

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