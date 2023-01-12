Предприниматели из 37 стран представители проекты для реализации в Карабахе и Зангезуре - KOBIA

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана до сих пор получило 1 332 обращения от предпринимателей для реализации проектов на освобожденных территориях – Карабахе и Восточном Зангезуре, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в KOBIA.
«Из них 866 компаний являются местными, еще 466 - иностранные. В целом, обращения для ведения бизнеса на освобожденных территориях получены от иностранных предпринимателей из 37 стран: наибольшее число обращений получено от предпринимателей из Турции, Казахстана, Венгрии и России», - сообщили в Агентстве.
Из общего числа обращений 569 являются инвестиционные проекты, 550 - проекты по оказанию услуг, 213 – прочие проекты.
В целом, 89% инвестиционных проектов предложены азербайджанскими предпринимателями, 11% - иностранными. Среди этих проектов 35% связаны со сферой торговли и услуг, 28% - промышленности, 26% - АПК, 11% - строительства, туризма, образования, здравоохранения, культуры.
Из общего числа представленных инвестпроектов 140 предлагается реализовать в Агдамском районе, 120 - в Шуше, по 81 проекту - в Физулинском и Кяльбаджарском, 62 - в Лачинском, 41 - Зангиланском, 36 - Джабраильском, 35 - Ходжавендском, 28 – Губадлинском районах и 1 – в Ходжалы.
Б.Рустамбеков
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