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Внешняя политика 12.01.2023 16:31

Докладчики Мониторингового комитета ПАСЕ планируют посетить Азербайджан в феврале

Докладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Ян Лидделл-Грейнджер и Лиз Кристофферсен планируют посетить страну в феврале 2023 года, сообщили в четверг агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Совете Европы (СЕ).

«Докладчики Ян Лидделл-Грейнджер (Великобритания) и Лиз Кристофферсен (Норвегия) намерены посетить страну в феврале 2023 года», - отметили в международной организации.

Р.Керимов

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Тэги: ПАСЕ, ДОКЛАДЧИКИ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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