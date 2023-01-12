Докладчики Мониторингового комитета ПАСЕ планируют посетить Азербайджан в феврале

Докладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Ян Лидделл-Грейнджер и Лиз Кристофферсен планируют посетить страну в феврале 2023 года, сообщили в четверг агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Совете Европы (СЕ).
«Докладчики Ян Лидделл-Грейнджер (Великобритания) и Лиз Кристофферсен (Норвегия) намерены посетить страну в феврале 2023 года», - отметили в международной организации.
Р.Керимов
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