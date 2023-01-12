Ирландская ClonBio Group вложит в производство растительных белков в Литве до 250 млн евро

Ирландская пищевая технологическая ClonBio Group намерена инвестировать в Литве 200-250 млн евро в завод концентрированных растительных белков, сообщает литовский портал деловых новостей vz.lt.

По предварительным данным, ClonBio Group рассматривает возможность строительства завода в Акмянской свободной экономической зоне. На предприятии будет перерабатываться 300 тыс. тонн ячменя в год и производиться до 60 тыс. тонн высокоценного концентрированного белка, который используется в производстве заменителей мяса. Планируется создать 150-200 рабочих мест.

На следующей неделе руководство ClonBio Group посетит Литву, где встретится с министром экономики и инноваций Аушриной Армонайте и обсудит инвестиционные возможности в Литве.

Завод будет построен на средства и кредиты ClonBio Group, уже получено предварительное решение Финансовой корпорации международного развития США (U.S. International Development Finance Corporation) о финансировании проекта.

По данным сайта компании, ClonBio Group Ltd. - это семейный ирландский агробизнес, который производит биопродукты из зерна. Группа является крупным производителем возобновляемой энергии и кормов для животных в Европе.