Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

11.01 $/bbl +/- WTI 77.41 +2.29 Brent 82.67 +2.57

Бизнес и законодательство 12.01.2023 20:35

Ирландская ClonBio Group вложит в производство растительных белков в Литве до 250 млн евро

Ирландская пищевая технологическая ClonBio Group намерена инвестировать в Литве 200-250 млн евро в завод концентрированных растительных белков, сообщает литовский портал деловых новостей vz.lt.

По предварительным данным, ClonBio Group рассматривает возможность строительства завода в Акмянской свободной экономической зоне. На предприятии будет перерабатываться 300 тыс. тонн ячменя в год и производиться до 60 тыс. тонн высокоценного концентрированного белка, который используется в производстве заменителей мяса. Планируется создать 150-200 рабочих мест.

На следующей неделе руководство ClonBio Group посетит Литву, где встретится с министром экономики и инноваций Аушриной Армонайте и обсудит инвестиционные возможности в Литве.

Завод будет построен на средства и кредиты ClonBio Group, уже получено предварительное решение Финансовой корпорации международного развития США (U.S. International Development Finance Corporation) о финансировании проекта.

По данным сайта компании, ClonBio Group Ltd. - это семейный ирландский агробизнес, который производит биопродукты из зерна. Группа является крупным производителем возобновляемой энергии и кормов для животных в Европе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az