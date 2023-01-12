В Азербайджане за сутки умерли четыре больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 80 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 135, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 62 случаях.

За 24 часа умерли 4 больных COVID-19 (накануне - 6). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 37 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 816 тыс. 528 человек (+66 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 570 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 24 теста на коронавирус против 2 тыс. 112 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 451 тыс. 931 тест на COVID-19.

Б.Рустамбеков