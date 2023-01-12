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Макроэкономика 12.01.2023 16:58

Рост ВВП Азербайджана в 2023г составит 3,7% - Fitch Solutions

Fitch Solutions (входит в Fitch Group) рост ВВП Азербайджана в 2023 году прогнозирует на уровне 3,7%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по оценкам Fitch Solutions ВВП Азербайджана в 2022 году вырос на 4,5%.

Аналитики Fitch Solutions считают, что снижение цен на нефть и газ в мире в 2023 году окажет определенное давление на энергетический сектор Азербайджана, на который приходится почти 50% ВВП страны.

В то же время в Fitch Solutions считают, что увеличение капвложений будет стимулировать рост экономики Азербайджана в текущем году.

Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана на 2023 год прогнозирует рост ВВП на уровне 2,7%.

В январе-ноябре 2022 года ВВП Азербайджана вырос на 4,8%.

А.Азизов

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Тэги: FITCH/SOLUTIONS, ВВП, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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