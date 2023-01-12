Рост ВВП Азербайджана в 2023г составит 3,7% - Fitch Solutions

Fitch Solutions (входит в Fitch Group) рост ВВП Азербайджана в 2023 году прогнозирует на уровне 3,7%.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по оценкам Fitch Solutions ВВП Азербайджана в 2022 году вырос на 4,5%.
Аналитики Fitch Solutions считают, что снижение цен на нефть и газ в мире в 2023 году окажет определенное давление на энергетический сектор Азербайджана, на который приходится почти 50% ВВП страны.
В то же время в Fitch Solutions считают, что увеличение капвложений будет стимулировать рост экономики Азербайджана в текущем году.
Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана на 2023 год прогнозирует рост ВВП на уровне 2,7%.
В январе-ноябре 2022 года ВВП Азербайджана вырос на 4,8%.
А.Азизов
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