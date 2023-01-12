Налогоплательщики в Азербайджане посредством новых кассовых аппаратов в 2022г увеличили оборот на 27%

Налогоплательщики в Азербайджане до сих пор установили 83,216 тыс. контрольно-кассовых аппаратов нового поколения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственной налоговой службе (ГНС).

«Оборот по ним в 2022 году составил 19,5 млрд манатов, что на 26,6% превышает показатели 2021 года», - отметили в службе.

График работ по установке контрольно-кассовых аппаратов был утвержден кабинетом министров и состоит из 4 этапов.

Б.Рустамбеков