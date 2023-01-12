Процесс разработки новых санкций ЕС против Белоруссии конфиденциальный

Евросоюз применяет два режима санкций в отношении Белоруссии: первый касается исключительно этой страны и связан с итогами последних президентских выборов 2020 года и репрессиями против населения, второй - сотрудничества Минска с Москвой в рамках военной операции на Украине, заявил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Относительно (мер в поддержку - ИФ) Украины вы можете ознакомиться с деталями этого пакета санкций. Все это было опубликовано. Вы узнаете, кто именно был санкционирован в контексте сотрудничества с Россией", - сказал Стано в четверг на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о деталях объявленных председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен планов продолжать санкционное давление на союзников России, в частности, ввести новый пакет санкций против Белоруссии.
"Что касается сути и значения (новых - ИФ) санкций, это предмет переговоров, конфиденциальных дискуссий государств-членов. То есть обсуждение подробностей санкций никогда не бывает публичным" - продолжил официальный представитель Борреля.
По его словам, санкции в рамках событий на Украине - это в ЕС предмет постоянного анализа и обсуждения государствами-членами и институтами Евросоюза с целью определения тех, кто будет включен в очередной санкционный список.
"Мы продолжим применять санкции столь долго, сколько Россия будет использовать такую практику эскалации", - отметил Стано, повторив, что детали подготовки ограничительных мер останутся конфиденциальными.
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе 10 января по случаю подписания совместной декларации о сотрудничестве ЕС-НАТО заявила: "Мы расширим режим санкций против тех, кто военными средствами поддерживает действия России, например, против Белоруссии и Ирана. Мы намерены выступить с новым пакетом санкций против Белоруссии".
При этом она в очередной раз пообещала продолжать поддержку Украины.
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