Продажи ПК в 2022г в мире упали на 16,2%

Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) в четвертом квартале рухнули на 28,5% относительно того же периода годом ранее - до 65,3 млн штук, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Gartner.

Это рекордное падение с начала ведения расчетов в середине 1990-х годов.

В целом за 2022 год продажи снизились на 16,2% и составили 286,2 млн компьютеров.

"Ожидание глобальной рецессии, рост инфляции и более высокие процентные ставки оказали серьезное влияние на спрос на ПК", - отмечает главный аналитик Gartner Микако Китагава.

По его словам, "потребительский спрос упал до самого низкого уровня за последние годы", поскольку многие пользователи имеют достаточно новые ПК, купленные во время пандемии COVID-19.

"На корпоративный рынок также влияет замедление экономики, - добавил эксперт. - Спрос на ПК со стороны предприятий начал снижаться в третьем квартале 2022 года, но сейчас рынок перешел от ослабления к падению. Корпоративные покупатели продлевают жизненный цикл ПК и откладывают покупки, а это означает, что бизнес-рынок, скорее всего, не вернется к росту до 2024 года".

Китайская Lenovo сохранила лидерство на мировом рынке. Однако в четвертом квартале продажи компании продемонстрировали сильнейший спад за время ведения расчетов - на 28,6%. В том числе в Латинской Америке и регионе EMEA (Европа, Африка и Ближний Восток) они упали более чем на 30%.

Поставки американских HP Inc. и Dell Technologies также резко снизились - на 29,1% и 37% соответственно.

Поставки компьютеров в США в октябре-декабре сократились на 25%, падение было зафиксировано по итогам шестого квартала подряд, отмечается в сообщении Gartner. Продажи в EMEA снизились на 37,2%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Японии они упали на 29,4%, в основном из-за Китая.

"Общий объем поставок ПК в 2022 году был близок к допандемийному уровню, когда в 2019 году он был значительно ниже 300 млн единиц, - сказал Китагава. Индустрия ПК переживала очень необычные взлеты и падения за последние 11 лет. После необычайного роста между 2020 и 2021 гг. из-за пандемии сейчас на рынке явно началась тенденция к снижению, которая продлится до начала 2024 года".